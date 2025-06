Reden und zuhören am Gartenzaun: Was Menschen in Wittenberg bewegt

Wittenberg/MZ. - Der Ukraine-Krieg, Aufrüstung, Corona oder Migration: Das sind Themen, die Menschen auch in Wittenberg beschäftigen. Das legt jedenfalls eine Liste nahe, die im Zusammenhang mit einem ersten Gesprächsabend in der Reihe „Zusammenkommen, Sprechen und Zuhören am Gartenzaun“ am 5. Juni in der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt in Wittenberg entstanden ist. 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren da. Am Dienstag ließ Akademiedirektor Christoph Maier die Veranstaltung kurz Revue passieren.