Philip und Lesley Brand-van Lopik haben das Hotel „Bodethal“ in Treseburg aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Mit vier Zimmern sind sie in die Saison gestartet. Auch ein Café gibt es – und noch viele Ideen. Wie es weitergeht.

Lesley (l.) und Philip Brand-van Lopik sind Anfang Januar in den Harz gezogen, haben das Hotel "Bodethal" soweit ausgebaut, dass es eröffnet werden konnte, und haben auch in Zukunft noch viel vor.

Treseburg/MZ. - „Freundliche Zimmer, besonders gute Betten, feine Küche, …“ So wurde das Hotel „Bodethal“ in Treseburg, ein Haus in schönster Lage, mit Veranden und Lauben 1899 von seinem Inhaber beworben. Und mehr als 120 Jahre später gibt es wieder eine Unterkunft desselben Namens am selben Ort.