Der Jugendliche war gegen 2.25 Uhr in der Kurt-Weill-Straße in Dessau unterwegs. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige stellen.

Zwischenfall in der Silvesternacht in Dessau-Nord - 18-Jähriger wird mit einer Pistole bedroht

Dessau/MZ. - In der Silvesternacht ist es in Dessau-Nord zu einem Zwischenfall gekommen. Das hat am Neujahrsmorgen die Polizeiinspektion Dessau mitgeteilt.

Gegen 2.25 soll in der Kurt-Weill-Straße ein unbekannter Täter einen 18-Jährigen „mit einem pistolenähnlichen Gegenstand“ (Polizei) bedroht haben, anschließend soll er den Tatort in unbekannte Richtung verlassen haben.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung hat eine Polizeistreife gegen 3 Uhr zwei verdächtige Personen im Alter von 22 und 25 Jahren am Albrechtsplatz angetroffen. Bei den beiden jungen Männern wurde eine Schreckschusswaffe gefunden, zudem hatten beide erlaubnispflichtige pyrotechnische Erzeugnisse dabei. All das wurde sichergestellt. Gegen die beiden wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.