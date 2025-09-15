Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) hat eine Liste mit Sparmaßnahmen vorgelegt. Es soll teils drastische Kürzungen und Gebührenerhöhungen geben.

OB Vogt greift durch: Stellen werden gestrichen und Gebühren erhöht - so soll die Stadt wieder zu Geld kommen

Halle (Saale)/MZ. - In der Stadtverwaltung Halle soll ab dem nächsten Jahr ein drastischer Sparkurs umgesetzt werden. Lange war unklar, was genau das bedeutet. Jetzt gibt es Klarheit. Fast jeder Einwohner der Stadt wird wohl betroffen sein.