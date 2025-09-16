Wer führt künftig die Deutsche Bahn? Am 22. September will Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder einen Namen nennen. Was der oder die Neue in Sachsen-Anhalt dringend anpacken muss.

Was der neue Bahnchef in Sachsen-Anhalt dringend anpacken muss

IC-Züge halten nur außerplanmäßig in Dessau, hier bei einer Umleitung. Die Landesregierung fordert für Sachsen-Anhalt bessere Anschlüsse im Fernverkehr – nur eines von vielen Bahn-Problemen im Land.

Halle/MZ - In einer knappen Woche endet die Amtszeit des derzeitigen Vorstandschefs der Deutschen Bahn, Richard Lutz. Am 22. September will Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger vorstellen. Welche Probleme muss die oder der Neue in Sachsen-Anhalt dringend anpacken? Die MZ gibt einen Überblick.