  4. HFC zieht Bilanz nach der Randale rund um das Derby - wer laut Verein vor allem Schuld an den hässlichen Bildern trägt und welche Konsequenzen es geben soll

Der HFC hat Bilanz gezogen nach der Randale rund um das Derby gegen Leipzig. Wen der Verein als verantwortlich sieht und welcher neuer Vorwurf im Raum steht.

Aktualisiert: 15.09.2025, 19:36
Nach dem Spiel kam es zu Auseinandersetzungen zwischen HFC-Fans und Leipziger Spielern.
Nach dem Spiel kam es zu Auseinandersetzungen zwischen HFC-Fans und Leipziger Spielern. (Foto: Imago/Picture Point)

Halle/MZ/FAB - Der Hallesche FC hat am Montagabend mittels einer ausführlichen Stellungnahme Bilanz gezogen nach der Randale rund um das Regionalliga-Spiel gegen Chemie Leipzig am Freitagabend. Vorangegangen war laut Vereine eine Sicherheitsnachbesprechung mit Polizei, Ordnungsdienst und Stadionbetriebsgesellschaft.