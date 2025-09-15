Neue schwere Vorwürfe im Raum Der HFC zieht Bilanz nach der Randale rund um das Derby - wer laut Verein vor allem Schuld an den hässlichen Bildern trägt und welche Konsequenzen es geben soll
Der HFC hat Bilanz gezogen nach der Randale rund um das Derby gegen Leipzig. Wen der Verein als verantwortlich sieht und welcher neuer Vorwurf im Raum steht.
Halle/MZ/FAB - Der Hallesche FC hat am Montagabend mittels einer ausführlichen Stellungnahme Bilanz gezogen nach der Randale rund um das Regionalliga-Spiel gegen Chemie Leipzig am Freitagabend. Vorangegangen war laut Vereine eine Sicherheitsnachbesprechung mit Polizei, Ordnungsdienst und Stadionbetriebsgesellschaft.