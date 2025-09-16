Auch ein Leipziger bestraft Das Sportgericht urteilt: Stierlin darf nach falschem Platzverweis spielen, Fabrice Hartmann wird für Check gesperrt
Gelb-Rot ohne Gelb - diesen irren Platzverweis gab es für HFC-Spieler Stierlin. Die Sperre ist nun annulliert worden. Über welchen Einspruch der HFC noch nachdenkt.
Aktualisiert: 16.09.2025, 16:18
Halle/MZ - Das 0:0 des Halleschen FC gegen die BSG Chemie Leipzig war überschattet von massiven Ausschreitungen. Der irre Platzverweis von Niklas Stierlin ging dadurch fast unter.