weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Auch ein Leipziger bestraft: Sportgericht urteilt: Stierlin darf spielen, Hartmann gesperrt

Auch ein Leipziger bestraft Das Sportgericht urteilt: Stierlin darf nach falschem Platzverweis spielen, Fabrice Hartmann wird für Check gesperrt

Gelb-Rot ohne Gelb - diesen irren Platzverweis gab es für HFC-Spieler Stierlin. Die Sperre ist nun annulliert worden. Über welchen Einspruch der HFC noch nachdenkt. 

Von Fabian Wölfling Aktualisiert: 16.09.2025, 16:18
Schiedsrichter Benjamin Strebinger zeigte Niclas Stierlin fälschlicherweise Gelb-Rot.
Schiedsrichter Benjamin Strebinger zeigte Niclas Stierlin fälschlicherweise Gelb-Rot. (Foto: Imago/Picture Point)

Halle/MZ - Das 0:0 des Halleschen FC gegen die BSG Chemie Leipzig war überschattet von massiven Ausschreitungen. Der irre Platzverweis von Niklas Stierlin ging dadurch fast unter.