Auch ein Leipziger bestraft Das Sportgericht urteilt: Stierlin darf nach falschem Platzverweis spielen, Fabrice Hartmann wird für Check gesperrt

Gelb-Rot ohne Gelb - diesen irren Platzverweis gab es für HFC-Spieler Stierlin. Die Sperre ist nun annulliert worden. Über welchen Einspruch der HFC noch nachdenkt.