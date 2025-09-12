In der Nachspielzeit der Partie gegen Chemie Leipzig flog HFC-Mittelfeldspieler Niclas Stierlin mit Gelb-Rot vom Platz. Dabei war er zuvor gar nicht verwarnt worden.

Marius Hauptmann sah in der ersten Halbzeit die Gelber Karte. Schiedsrichter Benjamin Strebinger notierte aber offenbar Stierlin als Übeltäter.

Halle/MZ/FAB - Die Szene war unstrittig: Niclas Stierlin grätsche beim Versuch, einen Konter zu unterbinden, einen Spieler der BSG Chemie Leipzig um. Taktisches Foul, Gelbe Karte die richtige Konsequenz. Nur flog der Mittelfeldspieler des Halleschen FC in der Nachspielzeit der Begegnung der Fußball-Regionalliga am Freitagabend mit Gelb-Rot vom Platz - was beim HFC niemand verstehen konnte.