Unbekannte bringen auf den Straßen in Halle gerade die ganze Stadt durcheinander. „Kanena“ und noch mehr ist umgezogen. Aber wohin ist „Nietleben“ verschwunden?

Streich in Halle: Wo sind die Ortsschilder?

Das Schild „Kanena“ steht aktuell am Ortseingang von Nietleben.

Halle/MZ. - Schilderstreich in Halle: Die halbe Stadt scheint praktisch umgezogen zu sein. Die Leute wissen nur noch nichts davon. Denn dazu muss man auf die weißen Schilder schauen, die die Grenze eines Ortsteils kennzeichnen. Und die hat jemand in den vergangenen Tagen ordentlich durcheinander gebracht.