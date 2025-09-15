Ein Derby gegen Chemie Leipzig, das Spuren hinterlässt, ein CSD in Halle, der einfach nur zum Fest wird, eine Fontäne als Hingucker und große Vorfreude auf den neuen Eisdom in der Stadt: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 15. September 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle: Das ist los am Montag

6.35 Uhr: Ein weiteres großes Ereignis, das zufällig auch mit Sport zu tun hat, wirft in Halle seine Schatten voraus: Die Eisdom-Eröffnung in Halle am 25. Oktober.

Die Baufirma Papenburg verspricht: Der Eisdom wird pünktlich fertig. Der Grundaufbau der Tribünen steht. Wie in einem Stadion geht es komplett rum. (Foto: Dirk Skrzypczak)

In eineinhalb Monaten soll die einzige Eissportarena in Sachsen-Anhalt fertig sein. Während die Eishockey-Spieler noch in Leipzig trainieren und auswärts in die Saison starten, laufen trotzdem schon die Vorbereitungen für die Eröffnungsparty, für die es 2.500 Tickets geben wird.

Auch wenn die Saale Bulls aller Voraussicht nach ohne Fury in the Slaughterhouse auskommen müssen, ist einiges geplant für diesen Tag. und wann es Tickets gibt, verraten wir Ihnen hier.

Die Fontäne groß gefeiert - bis in den Abend

6.21 Uhr: Den ganzen Sonntag über und bis in den Abend fand das Fontäne-Fest in Halle statt.

Das Fontäne-Fest in Halle lockte viele Besucher an. (Foto: Denny Kleindienst)

Eines der Highlights folgte zum Schluss. Zum Abschluss gab es gegen 19.45 Uhr die sehenswerte Illumination des riesigen Wasserstrahls. Der war auch vorher schon am Tag ein Hingucker.

Aber dann erst abends so richtig:

Die Fontäne beim Fest sehenswert illuminiert. (Foto: Denny Kleindienst)

CSD: Kaum Protest, nur ein großes buntes Fest

6.11 Uhr: Deutlich ruhiger verlief der Samstag auf den Straßen in Halle: Der Protest gegen den Christopher Street Day am Samstag in Halle fiel minimal aus. Eigentlich gab es ihn gar nicht.

Zwar fanden sich einzelne, allesamt schwarzgekleidete Personen ab 11 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer Versammlung unter dem Titel „Gegen den Genderwahn. Gegen den CSD“ ein - angemeldete hatte sie eine Privatperson.

„Auf die Barrikaden, Meine*r!“ lautete das Motto des diesjährigen CSD. (Foto: Denny Kleindienst)

Zwei Stunden später löste die Gruppe, laut Polizei in der Spitze 40 Personen dann auf. Zum geplanten Demozug der CSD-Gegner kam es nicht.

Stattdessen wurde der CSD in Halle ein großes buntes Fest. Vielen Teilnehmern ging es zugleich aber um ein klares politisches Anliegen.

Ein Derby gegen Chemie Leipzig, das Fragen offenlässt

6.03 Uhr: Was vom Wochenende übrigbleibt, sind zunächst vor allem die Eindrücke vom Ostderby in der Regionalliga Ost Hallescher FC gegen Chemie Leipzig am Freitagabend.

Ordner stoppen HFC Fans auf dem Spielfeld nach Abpfiff beim 0:0 in Leipzig. (Foto: imago/Eckehard Schulz)

Nicht nur das Spiel selbst, das Sie hier noch mal in voller Länge sehen können, hinterlässt Gesprächsstoff - unter anderem wegen einer Gelb-Roten Karte für HFC-Spieler Niclas Stierlin ohne Gelb vorher.

Vor allem bleibt da aber auch die Randale nach dem Spiel und rund um das Stadion als fader Beigeschmack. Der Nordostdeutsche Fußballverband hat gegenüber der MZ die Randale von Halle verurteilt.

Ein Sportgerichtsverfahren wird zeitnah eröffnet. HFC und Chemie Leipzig müssen mit hohen Strafen rechnen, einzelne Spieler möglicherweise auch. Alles in allem kein Spiel, das nach 90 Minuten plus X einfach so zu Ende ist.