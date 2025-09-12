Tabellenführer Hallesche FC hat in der Fußball-Regionalliga überraschend gegen den Letzten Chemie Leipzig die ersten Punkte abgegeben. Was die Gründe dafür waren.

Der HFC patzt gegen im Chemie-Derby gegen Leipzig

HFC-Angreifer Bocar Baró blieb gegen Chemie Leipzig wirkungslos, verletzte sich dann auch noch.

Halle/MZ - Die Perfektion ist dahin, der Hallesche FC hat ausgerechnet gegen den bis dato punktlosen Letzten Chemie Leipzig die ersten Punkte in der laufenden Regionalliga-Saison abgegeben. Nach sechs Siegen aus sechs Spielen reichte es am Freitagabend im Leuna-Chemie-Stadion nur zu einem 0:0.