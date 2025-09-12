weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Vor 12.166 Zuschauern: Der HFC patzt gegen im Chemie-Derby gegen Leipzig

Vor 12.166 Zuschauern Der HFC patzt gegen im Chemie-Derby gegen Leipzig

Tabellenführer Hallesche FC hat in der Fußball-Regionalliga überraschend gegen den Letzten Chemie Leipzig die ersten Punkte abgegeben. Was die Gründe dafür waren.

Von Fabian Wölfling 12.09.2025, 19:51
HFC-Angreifer Bocar Baró blieb gegen Chemie Leipzig wirkungslos, verletzte sich dann auch noch.
HFC-Angreifer Bocar Baró blieb gegen Chemie Leipzig wirkungslos, verletzte sich dann auch noch. (Foto: Objektfoto)

Halle/MZ - Die Perfektion ist dahin, der Hallesche FC hat ausgerechnet gegen den bis dato punktlosen Letzten Chemie Leipzig die ersten Punkte in der laufenden Regionalliga-Saison abgegeben. Nach sechs Siegen aus sechs Spielen reichte es am Freitagabend im Leuna-Chemie-Stadion nur zu einem 0:0.