Gegen Schweden können die deutschen Eishockey-Junioren nur ein Drittel mithalten. Zum Vorrunden-Abschluss gegen die Schweiz benötigt die DEB-Auswahl unbedingt einen Sieg.

Saint Paul - Den deutschen Eishockey-Junioren droht bei der Weltmeisterschaft in den USA erneut die Relegationsrunde. Das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter verlor auch das dritte WM-Spiel in Saint Paul gegen Schweden nach einem schwachen zweiten Drittel deutlich mit 1:8 (1:1, 0:4, 0:3). Damit benötigt die deutsche Auswahl am Dienstag (20.00 Uhr MEZ/Magentasport) gegen die ebenfalls noch punktlose Schweiz unbedingt einen Sieg. Der Gruppenletzte kämpft in einem Relegationspiel um den Klassenverbleib, die ersten vier Teams stehen im Viertelfinale.

Die deutschen Junioren zeigten sich zumindest im ersten Drittel im Vergleich zum 1:4 gegen die Slowakei verbessert. Elias Pul vom kanadischen Juniorenteam Saskatoon Blades konnte die schwedische Führung ausgleichen (8. Minute). Den zweiten Durchgang kontrollierten allerdings die Skandinavier und entschieden die Partie mit vier Treffern. Im Schlussdurchgang waren die Schweden gegen ein verunsichertes Deutschland weiter hungrig auf Tore und jubelten über einen klaren Erfolg.

Zittern um Ligaverbleib wie in den vergangenen Jahren

Für die Abstreiter-Mannschaft geht es bei der WM in Nordamerika nur um den Klassenerhalt. Bereits in den vergangenen beiden Jahren benötigte die DEB-Auswahl das Relegationsspiel, um in der Top-Gruppe zu bleiben. Deutschland gelang 2019 der Aufstieg.