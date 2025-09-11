Es ist das Chemie-Derby der Gegensätze. Der noch ungeschlagene Tabellenführer HFC empfängt am Freitagabend das noch punktlose Schlusslicht Chemie Leipzig zum Flutlicht-Kracher in der Regionalliga Nordost. Sehen Sie hier das Spiel im Livestream.

