Die Malteser haben im Halle Tower in der Magdeburger Straße ein neues Quartier und wollen dort noch mehr Menschen erreichen. Das Angebot ist beachtlich.

Von Fahrdiensten bis Integration - welche Angebote der Malteser es in Halle gibt

Gute Laune bei den Maltesern: Bei der feierlichen Eröffnung der neuen Dienststelle wurde auch getanzt.

Halle (Saale)/MZ. - Die Frage stellt sich schon: Was machen die Malteser eigentlich nicht? Am Wochenende hat die katholische Hilfsorganisation ihre neue Dienststelle im fünften Stock des Halle Towers in der Magdeburger Straße feierlich eröffnet und dabei auch die Bandbreite ihres Angebots und Engagements vorgestellt. Die ist beachtlich.