weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Blick ins Stadtarchiv: Gesundheitsamt Halle: Da war viel mehr als nur das Impfen

Blick ins Stadtarchiv Gesundheitsamt Halle: Da war viel mehr als nur das Impfen

Als Halle zur Großstadt wurde, musste auch das Gesundheitswesen ganz neue Herausforderungen bewältigen. Ein Stadtarzt trat besonders hervor. Was im Stadtarchiv dazu zu finden ist.

Von Walter Zöller 15.09.2025, 12:09
Auch die Entlausung gehörte zu den Aufgaben des Gesundheitamtes.
Auch die Entlausung gehörte zu den Aufgaben des Gesundheitamtes. (Foto: Stadtarchiv Halle)

Halle/MZ. - Im Jahr 1817 gab es in Halle ein Jahrhundertereignis: Die Stadt gewann durch die Eingemeindung von Glaucha im Süden und Neumarkt im Norden nicht nur an Fläche deutlich hinzu. Auch die Einwohnerzahl stieg um ein Drittel auf fast 21.000. Eine solche Eingemeindung hatte zuletzt im 12. Jahrhundert stattgefunden.