Als Halle zur Großstadt wurde, musste auch das Gesundheitswesen ganz neue Herausforderungen bewältigen. Ein Stadtarzt trat besonders hervor. Was im Stadtarchiv dazu zu finden ist.

Gesundheitsamt Halle: Da war viel mehr als nur das Impfen

Auch die Entlausung gehörte zu den Aufgaben des Gesundheitamtes.

Halle/MZ. - Im Jahr 1817 gab es in Halle ein Jahrhundertereignis: Die Stadt gewann durch die Eingemeindung von Glaucha im Süden und Neumarkt im Norden nicht nur an Fläche deutlich hinzu. Auch die Einwohnerzahl stieg um ein Drittel auf fast 21.000. Eine solche Eingemeindung hatte zuletzt im 12. Jahrhundert stattgefunden.