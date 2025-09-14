Den ganzen Sonntag über und noch bis in den Abend findet das Fontäne-Fest in Halle statt. Eines der Highlights folgt zum Schluss.

Rund um die Fontäne findet an diesem Sonntag das Fontänefest statt.

Halle (Saale)/MZ - Das Fontäne-Fest lockte am Sonntag zahlreiche Besucher an. Es dauerte denn auch seine Zeit, um am Nachmittag durch die Menschenmenge hindurch einmal den großen Teich zu umrunden.

Bei Halles größtem ehrenamtlich organisierten Fest, das noch bis zum Abend läuft, wird den Besuchern links und rechts des Weges aber auch viel geboten. Angefangen vom Bücherstand mit gebrauchten Schmökern zum Niedrigpreis über diverse Essensstände bis hin zu Theateraufführungen und dem Programm auf der großen Bühne. Als Bonus gibt es noch das schönste Spätsommerwetter.

Hündchen Freddy nutzte die Gelegenheit für eine Erfrischung. Foto: Denny Kleindienst

So schickte Theresa Patschäke ihr neun Monate altes Hündchen Freddy dann auch zur Abkühlung in den Teich. Für Erfrischung bei den Besuchern sorgt derweil der feine Nieselregen, der von der Fontäne auf die Menschen fällt. Und die Fontäne: Sie steht bei all dem Angebot rundherum trotzdem im Mittelpunkt. Um sie herum findet das Fest statt. Doch sie ist der Fixpunkt. Wie schön ist es, sie nun endlich wieder sprudeln sehen zu können. Unzählige Fotoaufnahmen der Besucher sind der Beweis.

Zum Abschluss des Fontäne-Festes folgt gegen 19.45 Uhr die sehenswerte Illumination des riesigen Wasserstrahls.