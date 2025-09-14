In eineinhalb Monaten soll die einzige Eissportarena in Sachsen-Anhalt fertig sein. Parallel laufen die Vorbereitungen für die Eröffnungsparty, für die es 2.500 Tickets geben wird.

Eisdom-Eröffnung in Halle am 25. Oktober ohne Rockband - was dafür geplant ist und wann es Tickets gibt

Im neuen Eisdom in Halle werden derzeit die Kühlschläuche eingebaut.

Halle (Saale)/MZ - Es ist der Höhepunkt im Herbst, der die ganze Eishockey-Szene in Deutschland neugierig macht: Die Eröffnung des Sparkassen-Eisdoms in Halle am 25. Oktober. Die Arena ist nicht nur Sachsen-Anhalts einzige Eissporthalle. Sie hebt die Saalestadt auch auf DEL-Niveau. Nun kristallisiert sich immer mehr das Partyprogramm für den Eröffnungstag heraus.