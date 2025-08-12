Am 25. Oktober treten die Saale Bulls gegen die Hannover Indians in ihrer neuen Arena an. Halles OB will sich aufs Eis wagen. Warum hat die Eissporthalle nur 3.400 Sitzplätze.

Saale Bulls planen großen Fanmarsch zum neuen Sparkassen-Eisdom in Halle - was noch vorgesehen ist

Die Visualisierung zeigt die Athmosphäre, auf die sich Eishockeyfans im Sparkassen-Eisdom künftig freuen dürfen.

Halle (Saale)/MZ - Frank Heinze bietet derzeit Wetten an. „Der Sparkassen-Eisdom wird rechtzeitig fertig“, sagt der Geschäftsführer der Papenburg Hochbau GmbH. Man mag es kaum glauben. Innen steht bis auf ein Tribünenteil zwar der Rohbau, hängen an der Decke die gewaltigen Rohre der neuen Lüftungsanlage. Aber hier soll bald Eissport möglich sein? Mit dem Eröffnungsspiel der Saale Bulls gegen die Hannover Indians am 25. Oktober? „Nein, das kann ich mir nicht vorstellen“, sagt selbst Sparkassen-Chef Jürgen Fox.