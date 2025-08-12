weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Polizei verstärkt Kontrollen: Sorge wegen Elterntaxis, tobende Kinder in Bussen: So ist es auf den Schulwegen in Halle

Polizei verstärkt Kontrollen Sorge wegen Elterntaxis, tobende Kinder in Bussen: So ist es auf den Schulwegen in Halle

Übervorsichtige Mütter und Väter verstopfen mit ihren Autos Straßen und Gehwege. Derweil müssen sich Busfahrer mit tobenden Kindern herumplagen.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 12.08.2025, 18:41
Kinder der Preußler-Schule werden täglich mit Shuttlebussen ins Ausweichquartier gebracht. Viele Eltern stehen mit an den Haltestellen.
Kinder der Preußler-Schule werden täglich mit Shuttlebussen ins Ausweichquartier gebracht. Viele Eltern stehen mit an den Haltestellen. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halle (Saale)/MZ - Dienstagmorgen stehen Polizisten in der Gellert-Straße in Neustadt. Zum Schuljahresanfang am Montag hatte es von dort Beschwerden über „Elterntaxis“ gegeben. Das sind Mütter oder Väter, die ihre Kinder am liebsten bis ins Klassenzimmer fahren würden.