Das ist neu am Dienstag:

7.43 Uhr: Die Volkssolidarität lädt alle Mitglieder und Interessierten am Montag, 18. August, von 17 bis 21 Uhr zum „Rosenfest“ in den „VS-Treff“ in Schönebeck, Krausestraße 37, ein, teilt Volkssolidarität Regionalverband Elbe-Saale mit.

Musikalisch umrahmt wird das Fest von DJ „Erwin“ mit Musik zum Schunkeln, Mitsingen und Tanzen. Um Anmeldung wird gebeten – unter der Telefonnummer (03928) 727950.

Zehn waren zu schnell in Westdorf

6.58 Uhr: Nachdem sich die Geschwindigkeit vieler Autofahrer in Westdorfs Ortsdurchfahrt trotz der Smiley-Tafeln nicht reduziert hat, folgte die Polizei des Reviers Salzlandkreis erneut dem Wunsch nach Geschwindigkeitskontrollen. In der Welbslebener Straße seien am Samstagmittag 243 Fahrzeuge gemessen worden, heißt es von der Polizei.

Während laut Smiley-Tafel-Auswertung im Mai-Ortschaftsrat aus Richtung Aschersleben 90 Prozent aller Autofahrer schneller als erlaubt unterwegs sind und in Richtung Aschersleben 73 Prozent der Fahrzeugführer, waren es bei der Polizeikontrolle in Richtung Aschersleben weit weniger.

Es wurden lediglich zehn Temposünder gemessen und dokumentiert, so die Polizei. Der Schnellste hatte Tempo 75. Den zehn Fahrern werde ein Verwarngeld- oder ein Bußgeldbescheid zugesandt, heißt es. (dan)

Entspannt zurück vom Arbeitstag

6.27 Uhr: Die Berufswelt ist vielfältig. Was verbirgt sich hinter welcher Tätigkeit? Die Kollegen aus der Redaktion in Schönebeck haben im Sommer in der Serie „Einen Tag als ...“ in interessante Beruf hineingeschnuppert.

Bianca Heimert auf Wanderschaft im Eickendorfer Biotop mit Alpaka Balu. (Foto: Bianca Heimert)

Geradezu verliebt hat sich dabei Kollegin Bianca Heimert, die mit den Bördeland-Alpakas unterwegs war. In wen genau und wie der Tag sonst noch war, das erzählt sie Ihnen hier.

Gute Seele des Sportclubs kommt aus der Nachbarstadt

6.16 Uhr: Eigentlich kommt Moritz Hecht aus Aschersleben. In Bernburg beim SC hat er aber mehr als nur eine sportliche Heimat gefunden.

Für den Sportclub Bernburg opfert Moritz Hecht einen großen Teil seiner Freizeit. (Foto: Carsten Roloff)

Wie er die gute Seele des Sportclubs wurde und wieso ein Einsatz in der Verbandsliga seine ganz besondere Belohnung wurde, erzählen wir Ihnen hier.

Versammeltes Vereinsleben in Neundorf

5.54 Uhr: Das zweite Heimatfest-Wochenende in Staßfurt naht – diesmal steigt die Party in Neundorf.

Das „Sax ’n’ Anhalt“-Orchester sorgte 2019 für Stimmung – diesmal ist’s unter anderem Multiinstrumentalist Trompeti. (Archivfoto: Franziska Richter

Zwei Tage Programm für die Familie, zweimal Tanz bis zur späten Stunde erwarten die Besucher dieses Mal.