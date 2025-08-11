Im Rahmen des Schackstedter Kirchensommers haben die Veranstalter am Wochenende erstmals einen Escape-Room in St. Kilian angeboten. Welches Rätsel es zu lösen galt und wie das Fazit der Besucher ausfällt.

Schatzsuche in Schackstedter Kirche: Erstmals findet ein Escape-Room in dem Gotteshaus statt

Xenia Bürger (rechts) hat das Spiel unter dem Titel „Rettet Kilian“ - benannt nach dem Schutzheiligen der Kirche - entwickelt. Die Teilnehmer hatten Spaß, fanden aber auch, dass es anspruchsvoll war.

Schackstedt/MZ - Ein Escape-Room in einer Kirche? Und dann noch gleich um die Ecke? Es sind doch einige Rätselfreunde aus der Region, die am Freitagabend in zwei Gruppen – auf der Empore und mitten in der Kirche - auf eine nicht alltägliche Schatzsuche gehen wollen. Zumindest winkt in der Regel als Ziel einer solchen Rätselei ein „Schatz“.