So wird das Problem mit überquellenden Containern in Könnern gehandhabt. Ärger gibt es aber auch andernorts.

Die Altkleidercontainer an der Bahnhofstraße in Könnern sahen vor wenigen Tagen noch so aus.

Könnern/Nienburg/MZ. - Der Ärger über überfüllte Altkleidercontainer in und um Bernburg reißt nicht ab. Auch die Stadt Nienburg hat zunehmend mit dem Problem zu kämpfen, unter anderem an der Ernst-Thälmann-Allee. Weil es sich dabei aber um ein Privatgrundstück handele, sei die Stadt Nienburg nicht verantwortlich, heißt es auf MZ-Nachfrage aus dem Rathaus.