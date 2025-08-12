Entsorgung Ärger über überquellende Altkleidercontainer - so zieht Könnern die Reißleine
So wird das Problem mit überquellenden Containern in Könnern gehandhabt. Ärger gibt es aber auch andernorts.
12.08.2025, 15:43
Könnern/Nienburg/MZ. - Der Ärger über überfüllte Altkleidercontainer in und um Bernburg reißt nicht ab. Auch die Stadt Nienburg hat zunehmend mit dem Problem zu kämpfen, unter anderem an der Ernst-Thälmann-Allee. Weil es sich dabei aber um ein Privatgrundstück handele, sei die Stadt Nienburg nicht verantwortlich, heißt es auf MZ-Nachfrage aus dem Rathaus.