Viele Jahre hat es im Dornröschenschlaf gelegen – nun soll das mehr als 400 Jahre alte Barockschloss in Trebnitz mit einer äußerst wechselvollen Geschichte schon bald zwangsversteigert werden.

Uraltes Schloss von Trebitz kommt überraschend unter den Hammer

Bernburg/MZ. - Von weitem ragt es idyllisch aus dem herumgewachsenen Grün heraus – das Barockschloss in Trebnitz, das seit einigen Jahren aber immer mehr dem Verfall preisgegeben ist. Steine bröckeln von der Fassade, etliche Fenster sind eingeschlagen. Doch damit soll nun Schluss sein.