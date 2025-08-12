weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
Zwangsversteigerung Uraltes Schloss von Trebitz kommt überraschend unter den Hammer

Viele Jahre hat es im Dornröschenschlaf gelegen – nun soll das mehr als 400 Jahre alte Barockschloss in Trebnitz mit einer äußerst wechselvollen Geschichte schon bald zwangsversteigert werden.

Von Katharina Thormann 12.08.2025, 17:59
Das Schloss Trebnitz soll versteigert werden.
Das Schloss Trebnitz soll versteigert werden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Von weitem ragt es idyllisch aus dem herumgewachsenen Grün heraus – das Barockschloss in Trebnitz, das seit einigen Jahren aber immer mehr dem Verfall preisgegeben ist. Steine bröckeln von der Fassade, etliche Fenster sind eingeschlagen. Doch damit soll nun Schluss sein.