Eigentlich kommt Moritz Hecht aus Aschersleben. In Bernburg beim SC hat er aber mehr als nur eine sportliche Heimat gefunden. Wieso ein Einsatz in der Verbandsliga seine ganz besondere Belohnung wurde.

Wie ein Ascherslebener die gute Seele des Sportclubs in Bernburg wurde

Für den Sportclub Bernburg opfert Moritz Hecht einen großen Teil seiner Freizeit.

Bernburg/mz. - Es war ein kleiner Ritterschlag von Torsten Lange: Am letzten Spieltag der abgelaufenen Verbandsliga-Saison im Duell gegen Rot-Weiß Thalheim gab Moritz Hecht sein Debüt in der höchsten Spielklasse Sachsen-Anhalt für den Sportclub Bernburg und durfte in den letzten fünf Minuten mitmachen.