Fest an der Kirche Zirkus im Kirchgarten: Kleine Artisten beim Sommerfest in Wilsleben
Welche Besonderheiten es beim Sommerfest des Fördervereins zur Nutzung und Erhaltung der Dorfkirche zu Wilsleben gab und was die Besucher begeisterte.
12.08.2025, 12:15
Wilsleben/MZ - Im Kirchgarten in Wilsleben steht unter den großen schattenspendenden Bäumen eine Zirkusmanege. Chefin Christina Clasen animiert die jüngsten Besucher des Sommerfests des Fördervereins zur Nutzung und Erhaltung der Dorfkirche zu Wilsleben und des Kirchgemeindeverbands Wilsleben/Winningen.