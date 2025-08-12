weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Fest an der Kirche: Zirkus im Kirchgarten: Kleine Artisten beim Sommerfest in Wilsleben

Welche Besonderheiten es beim Sommerfest des Fördervereins zur Nutzung und Erhaltung der Dorfkirche zu Wilsleben gab und was die Besucher begeisterte.

Von Detlef Anders 12.08.2025, 12:15
Der Mitmachzirkus Clasen & Probst begeisterte die Kinder bei Sommerfest in Wilsleben.
Der Mitmachzirkus Clasen & Probst begeisterte die Kinder bei Sommerfest in Wilsleben. (Foto: Detlef Anders)

Wilsleben/MZ - Im Kirchgarten in Wilsleben steht unter den großen schattenspendenden Bäumen eine Zirkusmanege. Chefin Christina Clasen animiert die jüngsten Besucher des Sommerfests des Fördervereins zur Nutzung und Erhaltung der Dorfkirche zu Wilsleben und des Kirchgemeindeverbands Wilsleben/Winningen.