Welche Besonderheiten es beim Sommerfest des Fördervereins zur Nutzung und Erhaltung der Dorfkirche zu Wilsleben gab und was die Besucher begeisterte.

Zirkus im Kirchgarten: Kleine Artisten beim Sommerfest in Wilsleben

Fest an der Kirche

Der Mitmachzirkus Clasen & Probst begeisterte die Kinder bei Sommerfest in Wilsleben.

Wilsleben/MZ - Im Kirchgarten in Wilsleben steht unter den großen schattenspendenden Bäumen eine Zirkusmanege. Chefin Christina Clasen animiert die jüngsten Besucher des Sommerfests des Fördervereins zur Nutzung und Erhaltung der Dorfkirche zu Wilsleben und des Kirchgemeindeverbands Wilsleben/Winningen.