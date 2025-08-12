weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Einsatz nach Unfall: Rollsplitt bringt Auto ins Schleudern: Unfall nahe Hoym ruft Feuerwehr auf den Plan

Einsatz nach Unfall Rollsplitt bringt Auto ins Schleudern: Unfall nahe Hoym ruft Feuerwehr auf den Plan

Zu einem Einsatz mehrerer Ortsfeuerwehren der Stadt Seeland kam es nach einem Unfall zwischen Hoym und Ballenstedt. Was geschehen war.

12.08.2025, 17:30
Bei einem Unfall zwischen Hoym und Ballenstedt waren mehrere Ortsfeuerwehren der Stadt Seeland im Einsatz.
Bei einem Unfall zwischen Hoym und Ballenstedt waren mehrere Ortsfeuerwehren der Stadt Seeland im Einsatz. (Foto: Frank Gehrmann)

Hoym/MZ - Am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr kam es auf der L75 zwischen Hoym und Ballenstedt nahe der Kreisgrenze zum Harzkreis zu einem Unfall. Ein aus Richtung Ballenstedt kommender Pkw geriet vermutlich aufgrund von kürzlich aufgebrachtem Rollsplitt ins Schleudern.