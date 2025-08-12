Einsatz nach Unfall Rollsplitt bringt Auto ins Schleudern: Unfall nahe Hoym ruft Feuerwehr auf den Plan
Zu einem Einsatz mehrerer Ortsfeuerwehren der Stadt Seeland kam es nach einem Unfall zwischen Hoym und Ballenstedt. Was geschehen war.
Hoym/MZ - Am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr kam es auf der L75 zwischen Hoym und Ballenstedt nahe der Kreisgrenze zum Harzkreis zu einem Unfall. Ein aus Richtung Ballenstedt kommender Pkw geriet vermutlich aufgrund von kürzlich aufgebrachtem Rollsplitt ins Schleudern.