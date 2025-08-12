„Köhler’s Schnapsluke“ klingt einladend, ist aber nur ein Überbleibsel aus ihrem vorherigen Garten in der Kleingartenanlage Rosenhain an der Hübnerstraße in Zeitz. Heute haben die Rentner Max und Jutta Köhler ihr grünes Paradies in der Kleingartenanlage Geußnitzer Höhe.

(Foto: Margit Herrmann)