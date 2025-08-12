Gartengeschichten aus Zeitz „Als die Ratten kamen, hauten wir ab!“ - Neuanfang nach einer Jahrhundertkatastrophe
Ein buntes Blütenmeer, knackiges Obst und frisches Gemüse: Warum das Ehepaar Köhler nach 28 Jahren ihren Kleingarten dennoch verließ und sich eine neue Oase suchte.
12.08.2025, 19:00
Zeitz/MZ. - „Damals, als wir noch jünger waren, sind die Feste manchmal feuchtfröhlich gewesen“, sagt Jutta Köhler lachend und öffnet gemeinsam mit ihrem Mann Max das Fenster ihrer Laube, über dem in gemalten Druckbuchstaben „Köhler’s Schnapsluke“ steht.