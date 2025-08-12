weather sonnig
  4. Gartengeschichten aus Zeitz: „Als die Ratten kamen, hauten wir ab!“ - Neuanfang nach einer Jahrhundertkatastrophe

Ein buntes Blütenmeer, knackiges Obst und frisches Gemüse: Warum das Ehepaar Köhler nach 28 Jahren ihren Kleingarten dennoch verließ und sich eine neue Oase suchte.

Von Margit Herrmann 12.08.2025, 19:00
„Köhler’s Schnapsluke“ klingt einladend, ist aber nur ein Überbleibsel aus ihrem vorherigen Garten in der Kleingartenanlage Rosenhain an der Hübnerstraße in Zeitz. Heute haben die Rentner Max und Jutta Köhler ihr grünes Paradies in der Kleingartenanlage Geußnitzer Höhe.
(Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - „Damals, als wir noch jünger waren, sind die Feste manchmal feuchtfröhlich gewesen“, sagt Jutta Köhler lachend und öffnet gemeinsam mit ihrem Mann Max das Fenster ihrer Laube, über dem in gemalten Druckbuchstaben „Köhler’s Schnapsluke“ steht.