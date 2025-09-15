In Lieskau und bei den USV Rhinos fing alles an, heute schreibt Andreas Obst immer wieder deutsche Basketballgeschichte. Was er zum EM-Triumph sagt.

Riga/MZ/FAB - Als Andreas Obst ein weiteres Stück deutsche Basketballgeschichte mitgeschrieben hatte, blieb nur noch einen Wunsch: „Ich suche mir jetzt ein Bier. Und dann suche ich mir noch ein Bier. Ich muss dringend was trinken“, sagte der Nationalspieler aus Halle. Als Parybiest war der 29-Jährige schon nach der Meisterschaft mit dem FC Bayern München im Juni aufgefallen, befahl seinen Teamkollegen, bis zum Morgengrauen zu feiern.