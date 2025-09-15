weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Weltmeister ist jetzt auch Europameister: So feiert Halles Basketballstar Andreas Obst den EM-Titel

In Lieskau und bei den USV Rhinos fing alles an, heute schreibt Andreas Obst immer wieder deutsche Basketballgeschichte. Was er zum EM-Triumph sagt.

Aktualisiert: 15.09.2025, 15:07
Andreas Obst (M.) streckt den Europameisterschaftspokal in die Höhe.
Andreas Obst (M.) streckt den Europameisterschaftspokal in die Höhe. (Foto: Imago/Beautiful Sports)

Riga/MZ/FAB - Als Andreas Obst ein weiteres Stück deutsche Basketballgeschichte mitgeschrieben hatte, blieb nur noch einen Wunsch: „Ich suche mir jetzt ein Bier. Und dann suche ich mir noch ein Bier. Ich muss dringend was trinken“, sagte der Nationalspieler aus Halle. Als Parybiest war der 29-Jährige schon nach der Meisterschaft mit dem FC Bayern München im Juni aufgefallen, befahl seinen Teamkollegen, bis zum Morgengrauen zu feiern.