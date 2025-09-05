weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Deutschland auf dem Weg zum Titel?: So stark spielt der Hallenser Andreas Obst bei der Basketball-EM

Als Teil einer goldenen deutschen Basketball-Generation hat der Hallenser Andreas Obst große Erfolge gefeiert. Folgt bei der EM die nächste Medaille?

Von Fabian Wölfling 05.09.2025, 13:30
Andreas Obst (r.) spielet bei der EM in starker Form.
Andreas Obst (r.) spielet bei der EM in starker Form. (Foto: Imago/Beautiful Sports)

Riga/Halle/MZ - Diesen Mann bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Andreas Obst, das hat er bei der Basketball-Europameisterschaft bewiesen, kann sogar einen Feueralarm verschlafen. Während der Vorrunde im finnischen Tampere riss die Hotelsirene die deutschen Nationalspieler aus ihren Träumen. Nur Obst nicht: „Ich habe tief und fest geschlafen und war am Morgen ganz überrascht, als ich auf mein Handy geschaut habe“, erzählte der Hallenser bei „MagentaSport“.