A 14: Transporter fährt in Leitplanke und kippt um

Der Unfall eines Transporters sorgt auf der A 14 zwischen Halle-Ost und Peißen für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Was bisher bekannt ist.

Auf der A 14 ist es am Montagmittag zu einem Unfall gekommen.

Halle (Saale)/MZ. - Auf der A 14 in Fahrtrichtung Magdeburg ist am Montagmittag ein Transporter verunglückt. Zwischen Halle-Ost und Peißen ist das Fahrzeug in die Leitplanke gefahren und umgekippt.

Nach ersten Informationen gibt es keine Schwerverletzten. Der Transporter sei an dem Unfall allein beteiligt gewesen. Dafür kommt es auf der A 14 allerdings zu erheblichen Behinderungen in diesem Bereich.