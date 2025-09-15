weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Finanzielle Bildung: Übers Geld reden? Warum Finanzen in einer Schule in Halle regelmäßig Unterrichtsthema sind

EIL:
A 14: Transporter fährt in Leitplanke und kippt um
A 14: Transporter fährt in Leitplanke und kippt um

Finanzielle Bildung Übers Geld reden? Warum Finanzen in einer Schule in Halle regelmäßig Unterrichtsthema sind

Bildung zum Umgang mit Geld ist an deutschen Schulen nicht selbstverständlich. An einem Gymnasium in Halle schon. Dafür ist es jetzt als bundesweit erste Schule geehrt worden. Was da besprochen wird.

Von Annette Herold-Stolze 15.09.2025, 14:00
Über Geld reden: Referendar Felix Dreyer steht vor einer Klasse des Lyonel-Feininger-Gymnasiums.
Über Geld reden: Referendar Felix Dreyer steht vor einer Klasse des Lyonel-Feininger-Gymnasiums. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Einen Kredit aufnehmen? Für 15-Jährige, noch längst nicht volljährig, nicht unbedingt ein Problem, hat Anja Eckstein von ihren Schülern am Lyonel-Feininger-Gymnasium erfahren. Drei von ihnen hätten sich bereits Geld geliehen, gewissermaßen per Klick - indem sie sich älter ausgegeben haben als sie wirklich sind. Zur Sprache kam die Angelegenheit im Unterricht zur finanziellen Bildung.