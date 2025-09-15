Bildung zum Umgang mit Geld ist an deutschen Schulen nicht selbstverständlich. An einem Gymnasium in Halle schon. Dafür ist es jetzt als bundesweit erste Schule geehrt worden. Was da besprochen wird.

Über Geld reden: Referendar Felix Dreyer steht vor einer Klasse des Lyonel-Feininger-Gymnasiums.

Halle (Saale)/MZ. - Einen Kredit aufnehmen? Für 15-Jährige, noch längst nicht volljährig, nicht unbedingt ein Problem, hat Anja Eckstein von ihren Schülern am Lyonel-Feininger-Gymnasium erfahren. Drei von ihnen hätten sich bereits Geld geliehen, gewissermaßen per Klick - indem sie sich älter ausgegeben haben als sie wirklich sind. Zur Sprache kam die Angelegenheit im Unterricht zur finanziellen Bildung.