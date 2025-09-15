Ein Vorschlag zur Beteiligung der Nutzer an Sportstätten in Halle erinnert an ähnliche Pläne der Stadt vor rund einem Jahr. Der Stadtsportbund rechnet mit großen Auswirkungen, sollte der Vorschlag beschlossen werden.

Höhere Kosten für Sportvereine in Halle in Planung: Was der Vorschlag der Stadt vorsieht

Sportvereine in Halle könnten bald tiefer in die Tasche greifen müssen.

Halle (Saale)/ MZ. - Die Stadtverwaltung schlägt vor, ab dem nächsten Jahr die Nutzer von Sportstätten - in vielen Fällen Vereine - an den Betriebskosten zu beteiligen. Dafür soll die Satzung geändert werden. Im Finanzausschuss am 16. September wird über die Beschlussvorlage diskutiert. Als Grund für die Betriebskostenbeteiligung wird die angespannte Haushaltslage angegeben.