Der Nordostdeutsche Fußballverband hat gegenüber der MZ die Randale von Halle verurteilt. Ein Sportgerichtsverfahren wird zeitnah eröffnet. HFC und Chemie Leipzig müssen mit hohen Strafen rechnen, einzelne Spieler möglicherweise auch.

NOFV reagiert auf die Randale von Halle: Was dem HFC und der BSG Chemie jetzt droht

Nach dem Spiel in der Regionalliga zwischen dem HFC und Chemie Leipzig kam es zu Auseinandersetzungen zwischen HFC-Fans und BSG-Spielern. Beteiligt war daran Spieler Philipp Wendt.

Halle/MZ/FAB - Die Randale rund um das Regionalliga-Derby zwischen dem Halleschen FC und Chemie Leipzig am Freitagabend hat nicht nur strafrechtliche Ermittlungen der Polizei zur Folge. Der Nordostdeutsche Fußballverband erklärte gegenüber der MZ, dass ein Sportgerichtsverfahren eröffnet wird.