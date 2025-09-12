Der CSD in Halle war ein großes buntes Fest. Vielen Teilnehmern ging es zugleich aber um ein klares politisches Anliegen. Speziell eine Partei stand dabei in der Kritik.

Rund 2.000 Teilnehmer zogen bei der CSD-Demo am Samstag durch Halle. Vorneweg trugen sie das Banner mit dem diesjährigen Motto „Auf die Barrikaden, Meine*r!“

Halle (Saale)/MZ - Der Protest gegen den Christopher Street Day am Samstag in Halle fiel minimal aus. Eigentlich gab es ihn gar nicht. Zwar fanden sich einzelne, allesamt schwarzgekleidete Personen ab 11 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer Versammlung unter dem Titel „Gegen den Genderwahn. Gegen den CSD“ ein - angemeldete hatte sie eine Privatperson. Doch ein offizieller Start wurde nicht erklärt. Zwei Stunden später löste die Gruppe sich dann auf. Laut Polizeiangaben waren es in der Spitze 40 Personen. Zum geplanten Demozug der CSD-Gegner kam es nicht.