Eishockey in Halle Mit den Saale Bulls im Kohlrabizirkus Leipzig: So bereitet sich das Team ohne Eisdom auf die Saison vor
Der Sparkassen-Eisdom wird noch gebaut. Eröffnung ist am 25. Oktober. Damit die Spieler fit werden, müssen die Bulls improvisieren.
12.09.2025, 18:02
Halle (Saale)/Leipzig/MZ - „Links, gerade auf die Aufzüge zu, wieder links und dann rechts“: Ohne die Navigationshilfe von Sportdirektor Christian Hommel wäre die provisorische Heimatbasis der Saale Bulls im „H+Hotel“ in Peißen nur schwer zu finden. Der Eisdom in der Selkestraße wird noch gebaut, wird am 25. Oktober eröffnet. Bis dahin muss der Eishockey-Oberligist improvisieren - und in Leipzig trainieren.