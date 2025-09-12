Der Sparkassen-Eisdom wird noch gebaut. Eröffnung ist am 25. Oktober. Damit die Spieler fit werden, müssen die Bulls improvisieren.

Mit den Saale Bulls im Kohlrabizirkus Leipzig: So bereitet sich das Team ohne Eisdom auf die Saison vor

Kein Kniefall vor den Trainern, aber konzentriertes Zuhören: Auf dem Eis im Kohlrabizirkus wird auch viel gesprochen.

Halle (Saale)/Leipzig/MZ - „Links, gerade auf die Aufzüge zu, wieder links und dann rechts“: Ohne die Navigationshilfe von Sportdirektor Christian Hommel wäre die provisorische Heimatbasis der Saale Bulls im „H+Hotel“ in Peißen nur schwer zu finden. Der Eisdom in der Selkestraße wird noch gebaut, wird am 25. Oktober eröffnet. Bis dahin muss der Eishockey-Oberligist improvisieren - und in Leipzig trainieren.