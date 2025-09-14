Marco Tullner wurde in seinem Amt als Kreisvorsitzender bestätigt, dabei hat die CDU in Halle kein gutes Jahr erlebt. Was er über den Rückhalt in seiner Partei sagt.

Tullner bleibt an der Spitze der CDU Halle

Bleibt Kreisvorsitzender der CDU Halle: Marco Tullner am Samstag bei der Kreisversammlung

Halle (Saale)/MZ. - Als „turnusmäßige Wahl“ beschrieb Marco Tullner die Abstimmung an diesem Samstag. Schließlich wird alle zwei Jahre der Kreisvorstand der CDU Halle neu gewählt. Nun war es wieder soweit. Gleichwohl stellte sich die Frage, wie groß der Rückhalt des Vorstands und seines Vorsitzenden Tullner in der Partei eigentlich ist?