im Vorfeld des CSD war vor rechtsextremen Kräften gewarnt worden. Tatsächlich erschienen sie auch am Samstag am Hauptbahnhof. Doch es waren eben keine Tausend, wie angemeldet, sondern nur 40 Leute, die sich dort gegen den CSD versammelten. Mit dem Verlauf des Christopher Street Days auf dem Markt und der bunten Demo durch die Stadt zeigten die Veranstalter sich derweil zufrieden. Wenngleich festzuhalten bleibt: Es kamen schon einmal mehr Teilnehmer. Lesen Sie hier den Rückblick auf den CSD Halle.

Die Eröffnung von Sachsen-Anhalts einziger Eissportarena rückt näher. Am 25. Oktober soll es soweit sein und der Eisdom in Halle eröffnet werden. Die Eröffnung findet nun wohl doch ohne Rockband statt. Dafür wird allerdings bereits eine spektakuläre Alternative vorbereitet. Mein Kollege Dirk Skrzypczak berichtet.

Noch näher als die Eröffnung des Eisdoms liegen Salzfest und Bauernmarkt. Beide Veranstaltungen zählen zu den jährlichen Highlight-Veranstaltungen auf dem halleschen Markt. Und es gibt sie in diesem Jahr Schlag auf Schlag am letzten September- und ersten Oktoberwochenende. Die City Gemeinschaft empfiehlt schon einmal den Besuch beider Veranstaltungen. Ist ja klar. Was dort diesmal geboten wird? Lesen Sie hier.

In Morl haben die Organisatoren des ersten Saalekreislaufs derweil einen schönen Erfolg verzeichnen können. Dabei sah es anfangs zunächst gar nicht danach aus, dass die Veranstaltung ausreichend Teilnehmer ziehen könnte, was die Organisatoren zunächst an dem ganzen Vorhaben zweifeln ließ. Meine Kollegin Luisa König berichtet, wie am Ende doch alles gut werden kann.

