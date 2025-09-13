Der erste Saalekreislauf in Morl brachte Bewegung in die Region. Wie der Lauf in der Gemeinde Petersberg angenommen wurde und wie es weitergeht.

Erster Saalekreislauf in Morl wird trotz anfänglicher Zweifel zum Erfolg: Ist eine Wiederholung geplant?

Hunderte Läufer waren beim Auftakt des Saalekreislaufs in Morl dabei.

Morl/MZ. - Der Termin stand fest. Die Vorfreude war groß - doch auch die Unsicherheit. Nicht mal 50 Teilnehmer hatten sich etwa einen Monat vor Start des ersten Saalekreislauf in Morl angemeldet. „Ich hatte gehofft, dass wir wenigstens 100 werden“, sagte Mariana Friedrich, Organisatorin und Vorstandsvorsitzende des austragenden Vereins Pro Morl, im August gegenüber der MZ. Kurz darauf änderte sich alles.