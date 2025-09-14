weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Hallescher FC – BSG Chemie Leipzig: Analyse zum Regionalliga-Remis

Mit Baró und Damelang gegen Chemnitz? „Wir haben Arbeit vor uns“: So fällt die sportliche HFC-Analyse des Derbys aus

Der Hallesche FC lässt ausgerechnet gegen den Letzten Chemie Leipzig erstmals Punkte liegen. Warum das auch mit dem Fehlen von drei Spielern zu tun hat.

Von Fabian Wölfling Aktualisiert: 15.09.2025, 13:03
HFC-Trainer Robert Schröder war mit dem Angriffsspiel seines Teams nicht zufrieden.
HFC-Trainer Robert Schröder war mit dem Angriffsspiel seines Teams nicht zufrieden. (Foto: Objektfoto)

Halle (Saale)/MZ - An diesem schwarzen Freitagabend, an dem Randale das Sportliche überschattete, gab es zumindest noch eine positive Nachricht. „Es ist mein Nacken, aber nicht zu schlimm“, übermittelte Bocar Baró auf dem Weg in den VIP-Bereich des Leuna-Chemie-Stadions.