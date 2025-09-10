Halle hat eine neue junge Spielstätte: Das Theaterhaus Ost im Böllberger Weg arbeitet mit queer-feministischer Orientierung. Es geht um Offenheit, Verständnis, Respekt.

HALLE/MZ. - „Habt ihr Bock, ein Theater zu gründen?“ Als die Regisseurin Karolin Benker 2023 im privaten Rahmen diese Frage fallen ließ, war mehr als eine Schnapsidee geboren. Raffaela Lanci, Jahrgang 1999 und geboren in Bern, die heute in Leipzig wohnt und 2019 zwecks Studium an der „Theaterakademie Sachsen“ nach Deutschland kam, erinnert sich: „Ich stand eher als Schauspielerin auf Bühnen und vor der Kamera, aber am nächsten Tag merkte ich, dass diese Idee kein Witz war, dass wir Lust hatten, auch in den organisatorischen und bürokratischen Part reinzuwachsen.“