Am 24. Februar 2025 ist eine Frau in einer Straßenbahn in Halle sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht mithilfe von Fotos nach dem Täter.

Unbekannter vergreift sich in hallescher Straßenbahn an Frau! Wer kennt den Mann? (Fotos im Text)

Eine Frau ist in einer Straßenbahn in Halle im Februar 2025 sexuell belästigt worden.

Halle (Saale). – Bereits am 24. Februar 2025 ist eine Frau von einem unbekannten Mann in einer Straßenbahn in Halle sexuell belästigt worden, wie die Polizei mitteilt.

Zwischen den Haltestellen Marktplatz und Riebeckplatz habe sich der Unbekannte gegen 16 Uhr von hinten genähert und die Geschädigte mehrmals an verschiedenen Körperstellen angefasst.

Dieser mutmaßliche Täter soll eine Frau in einer Straßenbahn in Halle sexuell belästigt haben. Foto: Polizeirevier Halle

Schon am 24. Februar 2025 belästigte der mutmaßliche Täter eine Frau. Foto: Polizeirevier Halle

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 1,80 Meter groß

scheinbares Alter circa 20 Jahre

ausländischer Phänotyp

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Mannes machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/224-2000 bei der Polizei in Halle zu melden.