Antisemitismus bekämpfen Wie ein lang gehütetes Familiengeheimnis junge Juristen in Halle verändert
Sachsen-Anhalt geht bei der Juristenausbildung an der MLU in Halle einen bislang bundesweit einzigartigen Weg. Das Modellprojekt soll Bewusstsein für die Zukunft schaffen.
16.09.2025, 08:00
Halle (Saale)/ MZ. - Wie schnell ein System kippen kann, hat der Vater von Sylvia Salomon als Jude während der NS-Zeit miterlebt. Davon erfuhr sie selbst erst viele Jahre später. Stück für Stück kommt mehr Geschichte ans Licht. Dazu tragen zu einem gewissen Teil auch Sachsen-Anhalts angehende Juristen bei. Das Land geht gemeinsam mit der Martin-Luther-Universität Halle (MLU) einen bislang bundesweit einzigartigen Weg.