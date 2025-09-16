Sachsen-Anhalt geht bei der Juristenausbildung an der MLU in Halle einen bislang bundesweit einzigartigen Weg. Das Modellprojekt soll Bewusstsein für die Zukunft schaffen.

Wie ein lang gehütetes Familiengeheimnis junge Juristen in Halle verändert

Halle (Saale)/ MZ. - Wie schnell ein System kippen kann, hat der Vater von Sylvia Salomon als Jude während der NS-Zeit miterlebt. Davon erfuhr sie selbst erst viele Jahre später. Stück für Stück kommt mehr Geschichte ans Licht. Dazu tragen zu einem gewissen Teil auch Sachsen-Anhalts angehende Juristen bei. Das Land geht gemeinsam mit der Martin-Luther-Universität Halle (MLU) einen bislang bundesweit einzigartigen Weg.