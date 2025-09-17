Vorwürfe und Durchsuchung Staatsanwaltschaft ermittelt: Wurde Schülerin in Halle über Jahre von Lehrer missbraucht?
Es gibt Missbrauchsvorwürfe gegen einen Lehrer der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ in Halle. Inzwischen gab es auch eine Hausdurchsuchung. Was bisher bekannt ist.
17.09.2025, 18:01
Halle (Saale)/MZ. - Gegen einen Lehrer der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ in Halle ermittelt die Staatsanwaltschaft. Ermittler gehen dem Vorwurf nach, dass der Pädagoge sich nach bisherigen Erkenntnissen über Jahre hinweg an mindestens einer Schülerin vergangen haben soll.