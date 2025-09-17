weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Vorwürfe und Durchsuchung: Staatsanwaltschaft ermittelt: Wurde Schülerin in Halle über Jahre von Lehrer missbraucht?

Vorwürfe und Durchsuchung Staatsanwaltschaft ermittelt: Wurde Schülerin in Halle über Jahre von Lehrer missbraucht?

Es gibt Missbrauchsvorwürfe gegen einen Lehrer der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ in Halle. Inzwischen gab es auch eine Hausdurchsuchung. Was bisher bekannt ist.

Von Marvin Matzulla 17.09.2025, 18:01
An dieser Schule in Halle soll sich der jahrelange Missbrauch von Schutzbefohlenen zugetragen haben.
An dieser Schule in Halle soll sich der jahrelange Missbrauch von Schutzbefohlenen zugetragen haben. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Gegen einen Lehrer der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ in Halle ermittelt die Staatsanwaltschaft. Ermittler gehen dem Vorwurf nach, dass der Pädagoge sich nach bisherigen Erkenntnissen über Jahre hinweg an mindestens einer Schülerin vergangen haben soll.