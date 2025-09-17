Eishockey-Angreifer Elvijs Biezais spielte bereits in sieben Ländern und liebte die Erfahrungen seiner Karriere. Bei den Saale Bulls will er nun zur Ruhe kommen - auch wenn es anders geplant war.

Plötzlich lag ein Pferd auf dem Teller... die verrückte Karrierereise von Saale-Bulls-Zugang Elvijs Biezais

Halle/MZ - Elvijs Biezais schaute zunächst irritiert, als ein Pferd auf dem Tisch landete. Es war zum Essen gedacht. „Zuerst war es seltsam“, sagt der Eishockey-Angreifer über die speziellste kulinarische Erfahrung seiner Karriere. Er spielte damals in Kasachstan. Ein Fan des Nationalgerichtes des asiatischen Landes wurde er nicht.