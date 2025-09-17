weather wolkig
  4. Lette neu beim Eishockey-Klub aus Halle: Die verrückte Karrierereise von Saale-Bulls-Zugang Biezais

Eishockey-Angreifer Elvijs Biezais spielte bereits in sieben Ländern und liebte die Erfahrungen seiner Karriere. Bei den Saale Bulls will er nun zur Ruhe kommen - auch wenn es anders geplant war. 

Von Christopher Kitsche Aktualisiert: 17.09.2025, 11:24
Elvijs Biezais soll der Offensive der Saale Bulls Schwung verleihen.
Elvijs Biezais soll der Offensive der Saale Bulls Schwung verleihen.

Halle/MZ - Elvijs Biezais schaute zunächst irritiert, als ein Pferd auf dem Tisch landete. Es war zum Essen gedacht. „Zuerst war es seltsam“, sagt der Eishockey-Angreifer über die speziellste kulinarische Erfahrung seiner Karriere. Er spielte damals in Kasachstan. Ein Fan des Nationalgerichtes des asiatischen Landes wurde er nicht.