An das Café am Berg, eigentlich die Unterstadt-Konditorei mit Café am unteren Wendischen Berg erinnern sich noch viele Leser. Und sie verraten gern, was sie dort am liebsten gegessen haben.

Windbeutel oder Amerikaner? An welchem Berg diese Frage einst in Zeitz gestellt wurde

Wendischer Berg mit Talstation der Drahtseil-Eisenbahn und Hotel Goldene Sonne auf einer 1940 versendeten Ansichtskarte: Im Hintergrund ist die „Unterstadt-Konditorei mit Café“ zu sehen.

Zeitz/MZ. - Der untere Wendische Berg und die Wasservorstadt standen im Fokus mehrerer Anrufe von Lesern. Es ging um Geschäfte, die sich dort befanden und um das Café neben dem Fischladen Bandrock. „Die Windbeutel dort waren die besten, die ich je in meinem Leben gegessen habe“, schwärmte Anni Holletschke am Telefon.