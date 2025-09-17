Die Ausstellung „Echt Klasse!“ richtet sich an Grundschulkinder und soll vor sexueller Gewalt schützen. Was die Besucher erwartet.

Die Ausstellung "Echt Klasse!" wird im ehemaligen P1 auf der Südseite des Rathauses eröffnet.

Dessau/MZ. - Beim Setzen auf den Thron erklingt plötzlich Applaus aus Lautsprechern. Alle Anwesenden sind kurz überrascht, dann lachen sie. Und das trotz des ernsten Themas, um das sich die Ausstellung „Echt Klasse!“, die seit gestern im ehemaligen P1 an der Südseite des Rathauses zu sehen ist, dreht. Diese soll nämlich präventiv gegen sexuelle Gewalt wirken.