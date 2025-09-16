weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Insolvenz Hochhaus in Halle wechselt Besitzer: Reiche Familie übernimmt von Ex-Profi-Boxer

Das bekannte Hochhaus Scheibe D und die Neustädter Passage in Halle-Neustadt sind für mehrere Millionen Euro verkauft worden. Es gab laut Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann reges Interesse bei Investoren.

Von Steffen Höhne Aktualisiert: 17.09.2025, 09:57
Im Hochhaus Scheibe D in Halle-Neustadt  sitzen unter anderem Teile des Jobcenters der Stadt Halle. Nun wurde das Gebäude verkauft.  Foto: Höhne

Halle/MZ. - Die fünf Scheiben-Hochhäuser A bis E in Halle-Neustadt gehören zu den markantesten Gebäuden der Saalestadt. Nun wechselt die Scheibe D den Besitzer: „Der gesamte Komplex ist verkauft“, sagte Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann der MZ.