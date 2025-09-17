Fahrzeugverbot und Boykott haben vor dem diesjährigen Wiesenfestumzug für viel Wirbel gesorgt. Wie wirkt sich das auf die Teilnehmerzahlen aus?

Leidet der Wiesenumzug unter den Querelen im Vorfeld?

Eisleben/MZ. - Für so viel Wirbel im Vorfeld hat die Eröffnung des Eisleber Wiesenmarkts selten gesorgt. Im Juni war die Entscheidung der Stadtverwaltung bekanntgeworden, aus Sicherheitsgründen keine Fahrzeuge im Festumzug zuzulassen. Es folgten heftige Diskussionen über das Für und Wider – am Ende beschlossen die Eisleber Stadträte, aus Protest gegen das Fahrzeugverbot den traditionellen Empfang im Rathaus und den Umzug zu boykottieren.