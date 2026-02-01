Ein 56-jähriger Mann ist am Sonntag nach einem Unfall auf der L121 bei Coswig gestorben. Er kam von der Straße ab und prallte mit seinem Transporter gegen einen Baum.

Coswig. - Ein Mann ist am Sonntag nach einem Unfall auf der L121 zwischen Coswig und Zieko (Landkreis Wittenberg) ums Leben gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach kam der Transporter des 56-Jährigen gegen 11 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die L121 war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.