Leipzig - RB Leipzig hat sich kurz vor Ende der Transferfrist überraschend mit U21-Nationalspieler Brajan Gruda verstärkt. Der 21-Jährige wird bis zum Sommer von Brighton & Hove Albion aus der englischen Premier League geliehen und erhält beim Fußball-Bundesligisten die Nummer 10. „Brajan will regelmäßig Fußball spielen und das konnten wir ihm für die zweite Saisonhälfte nicht garantieren“, sagte Brightons Trainer Fabian Hürzeler.

Gruda erklärte, dass es in der Vergangenheit zwischen RB Leipzig und ihm immer wieder Kontakt gegeben habe. „Dieser Umstand gibt mir ein gutes Gefühl und zeigt, dass der Club sowie die Verantwortlichen von mir überzeugt sind und mich wirklich in der Mannschaft haben wollen“, sagte Gruda. Der U21-Vizeeuropameister von 2025 war im Sommer 2024 für über 30 Millionen Euro von Mainz nach Brighton gewechselt.

Schon 2024 Transfergespräche

Der Mittelfeldspieler kam zwar in der Premier League in dieser Saison zu 18 Einsätzen, stand dabei aber nur achtmal in der Startelf. Einen ähnlichen Spielertypen wie Gruda hat Leipzig bisher nur durch Christoph Baumgartner im Kader, von daher sollte der Ex-Mainzer auf mehr Einsatzzeiten kommen.

„Wir haben ihn schon seit mehreren Jahren auf dem Schirm und hätten ihn 2024 gern nach Leipzig geholt. Auch danach ist der Kontakt nie abgerissen“, sagte Sportchef Marcel Schäfer. „Er bringt einen guten Speed mit, ist technisch versiert und kreativ, hat dazu eine starke Ballkontrolle. Mit seiner Einstellung, seinem Einsatz und seiner Physis passt er auch im Defensivverhalten zu unserem Stil.“